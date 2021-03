Miljöfrågor på riktigt

Länge funderat kring detta och vart tusan man kan vända sig för någon form av "bildad opinion".

Har alltid sett mig själv som en miljövän även om jag i livet inte alltid fattar alla mina beslut ur miljösynpunkt vill man liksom hitta den bästa mellanvägen.

I den ständiga jakten på en bra mellanväg hinner man ju bli både galen och arg, kunskapen verkar inte finnas där och så jäkla mycket skit verkar vara just ett spel för galleriet och få en att samvetslöst konsumera vidare i oförminskad takt.

De frågor som berört mig mycket men som jag haft svårt att finna svar på är bla.

1. Elbilens vara eller inte vara.

- Jag vet att den släpper ut mindre Co2 när man är ute och kör, men är den miljövänligare... alltså tjänar miljön det minsta på dem eller är de raka motsatsen kontraproduktiva/värre än ICE/förbränningsmotor-alternativen?

Har hört nämnas exempel om att en elbil i snitt kostar 48ton Co2 att producera medan en "traditionell bil" ligger på ca 20ton.

I min Värld med ca 1500mil körande per år skulle jag aldrig kunna komma ikapp att kompensera för mellanskillnaden om 28ton Co2 under bilens normala livslängd. Den bil jag kör släpper ut ca 1,5kg/mil dvs ca 2,25ton/år... tänker man att det drivmedel som jag förbränner kostat det dubbla att framställa mot vad det direkt utsläppet genererar så ca 4.5ton/år.. då kanske jag hinner ikapp förutsatt att inte elbilen behöver nya batterier inom 5-10år.. då är det en omöjlig uppgift på nytt osv.

- Så vem vet, har det gjorts några riktiga studier på detta... jag har då inte hitta något som känns "validerat" men är väldigt öppen för länkar.

Som en parantes funderar jag på att byta ut min nuvarande Diesel med 4cylindrar till en bensinare med v8. Varför? jo för att jag tror det blir mer miljövänligt för mitt bruk och dessutom lite roligare körning.

Med nuvarande bil får men köra dieselvärmare lite då och då plus en del tomgångskörning för att hålla den varm, sen kör jag korta sträckor vilket verkar generera mer farliga partiklar osv än en törstig bensinare som blir varm och släpper ut mindre/renare avgaser efter en kortare tid.

2. Ekologiska matvaror

Älskar detta, känns mer rätt i själen men kan inte dölja det faktum att jag känner mig som en "dum idiot" när jag står där och klämmer på de inplastade grönsakerna eller de individuellt plastinslagna sötsakerna i den där plastpåsen från det lite finare märket. När man njutit klart av den påsen kan man inte sticka under stol med känslan att man just gjort raka motsatsen vad man tänk. Jag förstår att matsvinn är dåligt och att plasten preserverar varorna i högre grad. Men börjat kännas bra jäkla olustigt när man som jag vill göra ett miljövänligare drag utan att för den saken "sluta helt med det mesta" eller gå till (med dagens mått mätt) extremer i kampen om bättre miljömässiga val. Då man varje gång öppnar sin plaståtervinningstunna för att upptäcka ett skiten är sprängfull igen! Man tänker, var det typ 2 veckor sen jag tömde den eller!? Sen kikar men i telefonen för att upptäcka att man 2 dagar tidigare tog en kul bild på när sonen skulle släpa med all återvinning och hjälpa till... man går tillbaka till soptunnan, gnuggar sina ögon, tappar hakan i golvet och får lätt panikångest... en hel jävla kasse sprängfylld med plats på 2 satans dagar. De flesta av plastsoporna närmast flinar åt en med glada tryck och hjärtan osv för att intyga att man är en sann miljöhjälte....

- Borde det inte finnas vettigare sätt, typ kan man ute sälja ekologiska varor på lösvikt...? Skulle inte det bespara en hel del emballage och på sikt även kanske matsvinn när men inte längre tvingas köpa ex. 3st chili när man bara kommer hinna använda en då det enda ekologiska var de där 3packen med chili inslaget i plast. Man vill ju inte köpa den vanliga för att gynna icke ekologiskt jordbruk och främja besprutning med mera men gör jag "Tellus" en björntjänst i att ta de ekologiska 3packet inslaget i plats, använda 1 av dem för att 2veckor senare inse att de där mögliga korvarna i kylen är chilin som jag glömt använda.. man slänger plasten (i återvinningen såklart) och lägger de mögliga grönsakerna i matåtervinningen för att lätta det dåliga samvetet.

Ja, vad säger man... vad är liksom rätt och fel i detta, hur ska man bete sig. Kan ingen komma på något standardiserat poängsystem som väger saker och ting för vad dem är i klimat och miljöpåverkan så man har en sportmössa att ta rätt beslut.

3. Hushållsvaror generellt, vad är bättre på riktigt, och varför kan ingen bara trycka rätt info i nyllet på typ alla... kanske via public service som just nu mest sitter och snackar dynga om vad bloggare hit och vloggare dit gör.

- Om man som mig börjat "komma upp i åldern" eller i alla fall är närmare pension än studenten även om det är på marginalen, och inte riktigt orkar bry sig om någon C-kändis råkade säga prutt på TikTok eller lagt upp ett klipp där den säger att alla med svarta byxor är fjantar osv utan istället mer och mer börjat känna en oro för vad vi gör med vårt hem, Jorden och effekterna av hur vi lever påverkar våra barn. Vad ska man då göra om man nu verkligen vill göra "något" utan att för den saken skull behöva bo under en sten i skogen resten av livet. Hur gör man "rätt val" när man exempelvis ska köpa rengöringsmedel, hushållspapper, familjens nya TV eller kanske tvätta bilen. Hur ska man bete sig när man köper kläder till barnen, vilka skördar regnskog så det står härliga till bedriver barnslaveri och spyr ut kemikalier rätt ut i dricksvattnet och vilka är raka motsatsen.

En efter en kommer ju artiklar om att "ekologiska produkten va en bluff" eller att den i framställningen va 10% snällare mot miljön men var tvungen att istället fraktas mycket längre så att den faktiska vinsten försvann och istället va 200% sämre för miljön totalt.... samtidigt som det va så dyrt för den som producerade att de va tvungen att sänka de redan låga "slavlönerna"

... och typ här tog min ork slut att skriva mer, fasen va man är bitter...

..Du som orkat läsa hit. Ja du har då antingen för mycket fritid eller så kanske vi delar en, två eller tom flera tankar i livet.

Skriv av dig du med, kanske kan du komma med någon smart idé.

Jag sitter just nu och funderar på ett forum med livet som fokus men vinkeln ska vara "bättre på riktigt"

Vill hitta fram ett sätt att samla och sprida kunskap.. eller rättare vetskap ur vetenskap.

Där man kan få veta om det är bättre att köpa de icke ekologiska lösviktstomaterna från Skåne ställt mot de fina individuellt inplastade EKO-varianterna från Spanien. Kanske kan vi hitta ett sätt att gradera dem efter en kalkylerad miljöpåverkan.

Kanske kan en idé kläckas kring hur, vad, varför man ska och kan gradera olika varor och tjänster.

Må hända kanske vi alla blir lite klokare en dag... till och med jag.