HJÄLP! "Warning: A table row was 3 columns wide, which is less than the column count established by the first row (6)"

Hej! Jag hoppas verkligen att någon snäll människa skulle vilja hjälpa mig med ett varningsmeddelande jag får när jag validerar min HTML kod i validator.w3.org. Jag får upp två varningar som ser ut såhär:

Warning: A table row was 3 columns wide, which is less than the column count established by the first row (6).

From line 106, column 153; to line 106, column 157

</ul></td></tr><tr>↩

samt;

Warning: A table row was 3 columns wide, which is less than the column count established by the first row (6).

From line 115, column 166; to line 115, column 170

</ul></td></tr>↩

Jag har försökt att hitta förklaringar på svenska men verkar helt omöjligt. Jag infogar min kod nedan.

Rad 106: <li>Massa text här</li></ul></td></tr><tr>

Rad 107:<td>Text</td>

Rad 108:<td><ul>

Rad 109:<li><em>Massa text här</em></li>

Rad 110:<li><em>Massa text här</em></li></ul>

Rad 111:</td>

Rad 112:

Rad 113:<td><ul>

Rad 114:<li>Massa text här.</li>

Rad 115:<li>Massa text här</li></ul></td></tr>

Rad 116:</table>

Tack på förhand!! ))