Tjenare!

Jag får inte musen eller tangentbordet att fungera vid Win7 installation.

(OS'et är för en som inte vill ha något nyare än Win7 so thats it tyvärr)

Båda fungerar i BIOS men sedan när den bootar upp installationen så stannar fungerar inget av dem när man ska välja språk m.m.

Installationen sker via USB minne som sagt och både T-bord+Mus är via USB också

Det finns endast USB3 på moderkortet som är ett:

https://www.inet.se/produkt/1903062/gigabyte-z390-d

CPUn är en I5-9600K

USB2 finns i fronten på chassit som jag också testat men även där är resultatet negativt

Mus och tangentbord är båda trådlösa men det ska väl inte spela någon roll?

Jag har testat med att sätta Boot från UEFI till Legacy men utan att det fungerar.

Legacy USB är aktiverad

USB Mass storage är aktiverad

CSM testade jag att avaktivera men då startade inte datorn (datorn startade men skärmen förblev avstängd)

SecureBoot verkar många hävda ska vara avstängd, men denna kan jag endast välja "Standard/Custom"...

För att den ska vara avstängd så måste CSM Support vara avstängt och då startade som sagt inte datorn korrekt.

Jag har XHCI och EHCI som "Disabled" men dessa 2 är helt nya för mig så jag vet inte vad de gör

Någon vänlig själ som kan hjälpa till?

Jag kanske har ett PS2 tangentbord någonstans hemma hos päronen, men undviker gärna att behöva hämta det.

(uppdaterar kontinueligt med att jag testar saker)