Hej, strömmen dog här hemma alldeles nyss medans jag uppdatera Windows,

(Secure boot var avstängt.)

Nu är jag fast i bios och såfort jag försöker sätta på secure boot och boota om datorn så säger den ”secure boot violation”

The system found unauthorized changes on the firmware, operation system or uefi drivers.

Press ok to Run the next boot device, or enter directly to BIOS setup if there see no other boot devices installed.

Go to bios setup —> boot and charge the current boot device inte other secure boot devices.”

När jag försöker spara så hamnar jag i bios om och om igen.

Några tips?

//noob