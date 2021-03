fifa 21 playstion (problem)

Hejsan..

jag har en problem som kanske ni kan hjälp mig att lösa.

Jag har två FIFA konto som är kopplad till min Playstation id men problem är att jag kan inte komma in på den äldre konto jag har.

FIFA 21 loggar in direkt till den nya konto. det var en som sa till mig att jag skulle skapa ny playstion id och skapa en ny användaren och logga in med den gammal där. men så fort jag logga in där så får jag meddelande att den konto är länkad med min gamla playstion id som den nya FIFA konto ligger på... jag gick in på min ea orgin och tog bort länken till den gamla konto men det uppstår samma problem när jag försöker logga in .. att den gamla FIFA konto är fortfarande länka till min gamla playstion id