Det där "by X by Kygo" som står är nog bara vilken tillverkare det är, inte vem som säljer. Trycker du på "produktfabrik" som står vid "Sold by produktfabrik and Fulfilled by Amazon." så ser du vem som säljer. Vad jag kan se så är det någon random person i Tyskland som säljer dom.

Detaljerad information om säljaren Företagsnamn:Timo Daniel Bebion Företagstyp:Einzelunternehmen Handelsregisternummer:keine Momsregistreringsnummer:DE305815299 Företagsadress: Ameisenbergstr. 30 Stuttgart Baden-Württemberg 70188 DE