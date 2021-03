En fråga till er som är superduktiga på att programmera i c#

Jag har läst programmering 1 på distans via Hermods och jag är så besviken. Vi får ingen hjälp alls av läraren. Får inte ens fråga om något. Svaren jag får är: läs boken (Krister Trangius bok) som för övrigt suger, googla och titta på youtube. Jag menar "What"???

Jag vill ju verkligen lära mig och förstå det jag gör,men nu blir jag bara stressad och letar snabba svar här.

Blev less förra veckan och läste igenom ProgSharp istället, och vilken skillnad. Nu börjar jag faktiskt fatta hur det ska vara och det är roligt att programmera.

Nu till min fråga: Det finns ingen därute som kan tänka sig att ta en stackars newbie under sina vingar och handleda mig genom grunderna så det sitter?

Skicka isåfall ett meddelande här så höres vi vidare.

Mvh en som väldigt gärna vill bli ordentligt duktig på programmering.