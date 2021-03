blir galen snart

Har skaffat nytt moderkort

ASUS rog strix x570 f gaming

när jag ändå köpte nytt moderkort så passade jag på att köpa en NWME Disk

det blev en kingston a2000 1tb

när jag har NWME disken i datorn så får jag upp ett felmeddelande i bios vid varje uppstart

"when RAID configuration was built, ensure to set SATA configuration to RAID

Press F1 to run setup"

varför får jag upp denna bild vid varje uppstart??

jag har ingen raid config,