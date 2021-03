Playstation 5 får antifusksystem från Denuvo

Skrivet av andreas_dock: ... är det inte ”Denuvo” -systemet som cripplat prestanda förr ? Det känns ju sådär isåfall Gå till inlägget

Skrivet av Dreijer: Det stämmer. Gå till inlägget

"Denuvo on PlayStation is thankfully pretty lite. It’s just anti-cheat, not anti-tamper. It doesn’t do any weird code obfuscation that impacts gameplay, and none of the gross DRM “activation” stuff you see on PC. It’s been on PS4 for years."

https://twitter.com/manfightdragon/status/1369662881323610116