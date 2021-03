Vårstädning [Bra grejer: Oneplus 8 Pro, G915 TKL, Streacom DA2, etc.]

Städat lite i skåpen och hittat en massa grejs jag borde göra mig av med. Budgivning som gäller fram till söndag kl 00:00. Försöker hinna posta allt på måndag. Kan skicka allt, men då står köparen för frakten. Ifall någon vill hämta finns varorna i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Då träffas vi utomhus. Bara att säga till ifall ni vill ha fler bilder (alla bilder hittar ni här: https://imgur.com/a/r0hnJGs).

Vid köp av mus får ni också välja mellan en Glorious 3XL Extended, ASUS ROG Scabbard XXL eller Svive Styx GRIT 30 (first come first serve basis). Så nämn gärna vilken musmatta du vill ha ifall du lämnar bud för någon av mössen (tänk dock på att priset för frakten kan bli högre).

Oneplus 8 Pro 12+256Gb Glacial Green

Splitterny skärm (plasten sitter fortfarande på)

På köpet:

Oneplus Bullets Wireless Z (oöppnade)

Karbon Bumper Case

Sandstone Bumpen Case (Cyan)

Silikonskal

Köpt på Webhallen i april

Bud från: 5000:-

Logitech G915 TKL Tactile

Köpt från Logitech i maj 2020

Bud från: 1000:-

Kan även tänka mig byta till vita versionen

Taurus GM1-W

Köpt från Inet i Oktober 2020

Också i princip oanvänd

Bud från 300:-

Glorious Model D-

Köpt från Inet i Juni (i princip oanvänd)

Bud från: 250:-

Sköll Mini Gamingmus - Vit

Köpt från Max Gaming i Augusti 2020

Bud från 200:-

ZyXEL Armor Z1 - AC2350 / 2350Mbps Router

Köpt från Webhallen ett antal år sen (ingen garanti kvar): Länk

CPU: 1.4GHz dual core processor

Memory: 512 MB RAM and 4 GB eMMC

Bud från 200:-

Streacom DA2 Mini-ITX Silver

Köpt från Amazon.de i maj 2020

Tyvärr är inte aluminimum ett bra material för chassi och således har den tyvärr fått några report (se bilder nedan). De svarta plastdelarna har också gått av på ett ställe (syns dock inte då det finns två per sida).

Därav det låga priset (Går att beställa nya delar från Streacom)

Bud från: 500:-

Wacom Intuos4 XL Ritbord

Denna har redan många år på nacken

Legat i skåpet (några repor)

Fungerar dock fortfarande utmärkt

Bud från: 100:-

Samsung Gear VR med kontroller

Bud från: 100:-

