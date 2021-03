PS4 Slim 1TB, QNIX QX2710LED 1440p IPS

Säljer ett Playstation 4 Slim 1TB inklusive 3 st handkontroller, 2 spel och strömkabel.

Scuf handkontrollen är inköpt begagnad och i använt/slitet skick men funktionell.

De två spelen är:

Shadow of the colossus

The last of us remastered

Startbud 700kr, endast hämtning i centrala Göteborg.

Säljer även en Qnix QX2710LED

1440p 60hz IPS panel, eventuellt att den händige kan överclocka panelen men jag har kört den i 60hz och uttalar mig inte om det finns något utrymme.

Inkluderar strömkabel med nätaggregat.

Pris: bud, endast hämtning i centrala Göteborg

Läs hela annonsen här