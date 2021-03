Ny TV med förstärkare, hur spela alla ljudformat?

Hej. Snälla hjälp mig i denna djungel av ljudformat.

Jag har köpt en Samsung Q80T TV. Med 4k 120hz och HDMI eARC stöd.

Min gamla förstärkare Yamaha RX-v767 länk

Har inte eARC utan bara ARC.

Då kan jag bara via ARC eller optisk kabel få dolby digital som bäst från TVn till förstärkaren. Vilken är en sämre standard av ljudformat.

Jag vill kunna spela helst alla ljudformat.

Så här är speccen på TV:

Dolby Atmos via TrueHD via eARC

Yes

DTS:X via DTS-HD MA via eARC

No

5.1 Dolby Digital via ARC

Yes

5.1 DTS via ARC

No

5.1 Dolby Digital via Optical

Yes

5.1 DTS via Optical

No

Min slutsats blir väl att jag måste köpa en ny förstärkare med eARC support? Och 4k såklart.

Hur långt räcker det att TVn kan skicka Dolby Atmos via TrueHD via eARC ?

Det ultimata är väl att alla källor går via förstärkaren till TVn för att få maximalt med ljudformat support?

Det som blir kvar att se via TVn som man inte har något val är väl Netflix och andra appar.

Om jag vill spela filmer från min lokala server, går det att koppla upp förstärkaren till det lokala nätverket via tex ethernet port? (Jag har routern bredvid, datorn som agerar lokal server står på andra sidan huset) Har den interface för att kunna spela filer på det sättet? TVn har det, men då blir jag ju åter igen begränsad av vilka ljudformat den stödjer.

Har ett Dynavoice challenger 5.1 system om du är nyfiken.