Kan inte få mer än 8 092 784 tecken i min konsol, java.

import java.util.Scanner; public class Inupp_4 { /* * Först fick jag ut ett totalt värde av 4046339 ville ha 8100 tal, allt över * 8100 syntes inte i konsolen. * Andra gången fick jag 402180 i totalt värde * igen med 8100 tal önskade. * Tredje gången bytta jag från 8100 till 8120 och * fick 4024565 som resultat. * Värdet motsvarar antalet siffror i konsolen * gånger 2, övrigt så fanns det 98 permanenta tecken i konsolen och 8 övriga * tecken, 4046339 * 2 + 98 + 8 = 8 092 784. * Jag kan inte hitta en gräns då * varje gång programmet körs så produceras ett random antal nummer. * Någon ide om varför och hur jag kan fixa detta? */ @SuppressWarnings("resource") public static void main(String[] args) { System.out.print("Hur nummer mellan 0 - 999 vill du ha?"); System.out.print("

"); Scanner input = new Scanner(System.in); int antal_nummer = input.nextInt(); int i, j, temp = 0, jämn = 0, ojämn = 0; int[] arr = new int[antal_nummer]; for (i = 0; i < antal_nummer; i++) { arr[i] = (int) (Math.random() * 999) + 1; } System.out.println("Original"); for (i = 0; i < arr.length; i++) { // Längden och antalet tal beror på // värdet av antal_nummer, inmatar // man 10 så finns det plats för 10 // nummer och inga fler så om 10 nås // slutar denna del System.out.print(arr[i] + " "); } for (i = 0; i < arr.length; i++) { for (j = i + 1; j < arr.length; j++) { if (arr[i] > arr[j]) { temp = arr[i]; // Temp är det tillfälliga lagrandet av ett värde // medans det jämnförs med ett annat värde. arr[i] = arr[j]; // I är det första värdet som sedan jämnförs med // j, om i är större än j så byter värderna // plats. arr[j] = temp; // Värdet j sparas och återanvänds i nästa omgång // av loopet och kommer igen jämnföras med i, // tills att i alltid är större än j. } } } System.out.println("

"); System.out.println("Sorterade"); for (i = 0; i < arr.length; i++) { if (arr[i] % 2 == 0) { System.out.print(arr[i] + " "); } } System.out.print("- "); for (i = 0; i < arr.length; i++) { if (arr[i] % 2 != 0) { System.out.print(arr[i] + " "); } } System.out.print("

"); for (i = 0; i < arr.length; i++) { if (arr[i] % 2 == 0) // Om talet kan divideras med 2 så är det ett // jämnt tal annars är det ett ojämnt tal. { jämn++; } else ojämn++; } System.out.print("

"); System.out.print( "Hur många var jämna? " + jämn + " Hur många var ojämna? " + ojämn); }