BRF häva avtal med ComHem?

Skrivet av beejac: Hej!

Tänkte kolla om någon har tips eller lyckats med detta själv. Vår BRF har en gruppanslutan med comhem där flera har haft problem sen december med avbrott ungefär en gång i veckan. Jag har pratat med deras avtalssida för BRfer och de säger att de inte kan ge kompensation förens de har hittat felet, vilket inte verkar gå att hitta då vi fortfarande har problem (internetlös sen kl 14 idag). Till råga på allt gjorde de inte en felanmälan förrens 2 veckor tillbaka då de antagit att felet skulle bli avhjälpt med att ordna med en tidigare felanmälan som låg, vilket det såklart inte gjorde. Har även under 3 månader påpekat att det förmodligen är delningen till vårt hus som är problemet, men det har de avvisat fram tills nu... Så för att komma till min fråga: går det att upphäva avtalet i förtid måntro då de inte lyckas leverera bredbandsuppkoppling enligt avtal? Tänker att jag säger till de att vi upphäver avtalet efter att nuvarande period är över? Annars är det 12 mån från nästa

period (ca 20 månader från idag) som gäller för uppsägning som vanligt av avtalet. FYI: sitter i styrelsen i brfen där vi diskuterat detta och vi har enligt stadgar rätt att ta beslut i detta. Tack på förhand för alla tankar och funderingar kring detta!

Hej!

Ni får kolla igenom ert avtal ni skrivit på vad som gäller vid förtida uppsägning, om ni har rätt till det/ och vad det kostar. Troligen så får ni betala avtalstiden ut, eller en saftig summa som kompensation för förtida hävning.

Kolla även upp före avtalet sägs upp vad det skulle kosta att dra in stadsnät från ex iTux, eller annan stadsnätsoperatör, eller går direkt till en fiberleverantör, ex Ownit, Telia mfl och få prisuppgift.

Har ni fiber nu via Comhem eller gammal kabelbredband?

Har ni inte fiber indraget nu, så kan det bli saftig kostnad för att gräva ner fiber till ert hus. Har ni fiber nu så kan det vara så enkelt att de kopplar om i telestationen mellan Comhem och annan operatör.