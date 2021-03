Teknisk lösning för att supporta teknikanalfabeter, funderar på webbkamera.

Hej,

Många av oss har äldre bekanta som vi mer eller mindre måste hjälpa med olika saker. Vissa av dessa kan vara stora teknikanalfabeter där de allra enklaste instruktionerna är problem att få dem att utföra, även om man själv har bra tålamod, så har dessa ofta otrolig dåligt tålamod och ger upp direkt. Detta leder till att man själv tvingas åka till dem och lägga ner kanske 5h restid bara för att de själva saknar tålamod att försöka en extra gång som kanske tar 5 minuter.

Man kan självklart välja en hårdvara till dem som är anpassad för teknikanalfabeter. Men någon form av portabel webbkamera eller liknande måste till. Vanliga personer kan fixa detta genom deras smartphone, men för de riktigt största teknikanalfabeterna så är en smartphone kört. -Även om väljer en iPhone, så egen laddare som ej passar annat och ladda varannan dag. Ja dessa 2st saker gör att de inte ens klarar av av förse den med ström så att mobilen går att starta.

Jag funderar då på hur ni löser problemet och vilka hårdvaror ni har?

Jag själv ser framför mig en webbkamera med inbyggt batteri, denna laddas med usb c, som är den enda laddaren de har och man måste rensa bort alla andra laddare i huset. Denna webbkamera bör ha en tydlig on och knapp, när de klickar på On så tänds en lampa som visar att den håller på och starta och sedan blir grön när allt är klart. Därefter kan man själv genom någon app eller något prata med dem och se vad de gör. Så när man ber dem utföra en instruktion och de hela tiden säger att det inte fungerar, så ser man direkt att de inte följer den supertydliga instruktionen som man ger dem och kan korrigera dem. Och även lösa problemet att de även har superproblem med att kunna läsa upp vad som står på skärmen och annat.

Nå tips på hur ni gör? Det känns som att för varje år som går så blir det allt mer teknik som de äldre måste använda. Och vissa av oss yngre är mer eller mindre tvingade att hjälpa dem. Även om man saknar empati för ens äldre släktingar och vill skita i att hjälpa dem, så innebär viss teknikstrul stora utgifter för dem vilket leder till att man får ärva mindre.

Så av olika anledningar måste vi hjälpa dem och det är problematisk. För min egen del stör jag mest på att de hela tiden ger upp och jag får bränna 5h restid för att de är lata.

*edit*

Fjärrstyrning är the shit. Men det kräver först att apparaten är startad, har wifi och det just är en dator som de har problem med och inte annan hårdvara som en tv.