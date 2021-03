<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> <title>Koppla till databas</title> </head> <body> <table width="100%" border="1" bordercolor="lighblue" background="IMG/droppar.jpg" style= "color: white"> <thead style="color: yellow"> <tr> <th>Titel</th> <th>Kommentar</th> </tr> </thead> <?php header('Content-Type: text/html; charset=utf-8'); $dbh = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=spel', 'root', ''); $sql = "SELECT title, comment FROM games"; $smtp = $dbh -> prepare($sql); //Förbereder att utföra SQL. $smtp -> execute(); //Kör SQL foreach($smtp as $heroData){ echo '<tbody>'; echo '<tr>'; echo '<td align="center">',$heroData['title'],'</td>'; echo '<td align="center">',$heroData['comment'],'</td>'; echo '</tr>'; echo '</tbody>'; } ?> </table> </body> </html>