Lyckas inte montera min nya PC :-(

Hej,

Jag försöker bygga ihop min första gaming-PC men lyckas inte koppla ihop enligt anvisningarna.

Jag följer instruktionen i denna video som har exakt samma chassi - NZXT H510.

https://youtu.be/MtALhv22Ltk?t=1687

Men frontpanel-connector går inte in hela vägen i den andra sladden, den går in ungefär hälften. Pappa har också försökt och trycka hårt, men den går bara inte in.

https://photos.app.goo.gl/ELhxQHvmb7PrTV3G6

Snälla, har någon tips?

Malcolm