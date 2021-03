Intel "Alder Lake" Core 12000-serien testas med DDR5

Skrivet av moire: ECC für alles! DDR5 kanske blir något om ett år eller två. 2x32GB för två tusen ? Gå till inlägget

Lägg dock märke till att det inte är samma sorts ECC som det vi kallar ECC nu.

Den ECC som är inbyggd i DDR5 ser till att bitarna som läses från chippet är samma som de som skrevs dit ("on-die ECC"), men de skyddar inte mot fel i överföringen till CPU eller inuti minneskontroller/CPU.

Därtill, om jag inte missförstår något, så används färre bitar till detta: 8 extra per 128, mot nuvarande 1 bit extra per 8 (så 8 extra per 64), så den kan sannolikt inte upptäcka dubbla bitfel. (Rätta mig om jag har fel -- men om den kan det, hur lyckas de med det när de använder hälften så många bitar?)

