Rubber pad for single sided m2

Hej! Jag har ett asus rog strix b550-f gaming wifi med en kingston a2000 ssd (single sided som jag förstår det). När jag installerade m2 nvme ssd'n så stod det i manualen "The M.2 rubber pad is optional for when installing a single sided M.2 storage device." vilket är varför jag inte installerade optional rubber pad över default rubber pad. Men sen står det även "Ensure to install the bundled M.2 rubber pad before installing your single sided M.2 storage device." Är det jag som saknar läsförståelse eller är detta lite motsägelsefullt? Man ska inte installera bundled m.2 rubber pad om man har en double sided utan då räcker default, men man ska alltså installera bundled rubber pad om man endast har single sided? Men varför står det att det är optional i raden ovan? Jag är smått förvirrad. Vad hade ni rekommenderat ska jag låta det vara eller ska jag öppna upp chassit och ta bort ssdn och sätta på den bundlade rubber pad;en?

Manualen finns här: https://rog.asus.com/us/motherboards/rog-strix/rog-strix-b550...