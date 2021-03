EntityFramework med SQL C# Råd uppskattas!

Tjena alla! Sitter och pillar lite med EF, code first i VS och har fastnat lite. Tanken är att skapa ett dagis för katter, har lyckats att få in data med hjälp av NUGET paketet randomnamegeneratorlibrary osv, tanken är att det skall finnas 10 burar där katterna är till och från under dagen, endast honor för sig och hanar för sig, har fått in det till viss del. Säg jag har 30 katter på plats. 15 hanar och 15 honor, det får endast plats 3 katter per bur. Jag skulle vilja att katterna i samma bur får samma ID, nu räknas det bara upp rakt av till 30.

Min metod för att lägga till dessa ser ut såhär, har skapat två klasser som håller honor och hanar, så kan urskilja dem på så sätt men vill ändå att deras ID är samma som buren dom sitter i, exempelvis om 3 katter sitter i bur 1 så skall dom 3 katterna ha ID 1 osv.

lock (catlock) { using (var db = new CatContext()) { for (int i = 0; i < 15; i++) { var newMaleCages = new MaleCages(); db.MaleCages.Add(newMaleCages); db.SaveChanges(); var newMaleCat = Help.GetRandomMaleCat(rnd); newMaleCat .MaleCages = newMaleCages; db.Hamsters.Add(newMaleCat ); db.SaveChanges(); } for (int i = 0; i < 15; i++) { var newFemaleCages = new FemaleCages(); db.FemaleCages.Add(newFemaleCages); db.SaveChanges(); var newFemaleCat = Help.GetRandomFemaleCat(rnd); newFemaleCat.FemaleCages = newFemaleCages; db.Cats.Add(newFemaleCat ); db.SaveChanges(); } db.SaveChanges(); } }

Tabellerna innehåller endast FemaleCagesID och MaleCagesID, hur bör jag tänka här?