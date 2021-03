Hittade ett moderkort med processor på men vet ej vilken typ det är, har försökt att hitta information via beteckningen på processorn men tycker att det är ett myller all variabler, men detta står på den.

IMC10 ( där det är cirkel runt m och c,

Intel R Core tm i7 -3 cirkel runt R, litet i tror jag att det ser ut som.

SR0PL 3,5 GHZ

MALAY

L249B668 e4 där e4 är i en cirkel

Så min fråga är vad betyder allt detta på enkelt språk

Tacksam för all hjälp