Datorn dog + skärmar

Tjenare! Satt och spelade lite leauge of legends i morse och sen så bara slockade datorn, trodde det var strömavbrott men det var det inte. När jag sedan försöker starta datorn så får jag ingen bild på min mainskärm, bara skärm 2. Fast den bilden blir svart efter 5-10 sec i bios. Om jag inte går in i bios och försöker gå in i Windows så slickar skärmen efter en liten stund och Gpun börjar gå på full fan speed. Vad hände? Hur löser jag detta? Fattar ingenting. Koderna jag haft på kortet är AA,A9 sen säkert någon mer.

(Kollat så ramen sitter i men har ej tagit ut en för en, har provat att ha kabel o bara mobo fortfarande svart skärm)

Specs

Gpu- rtx 3090

Psu - corsair rm750x

CPU - ryzen 7 5800x

Mobo - asus rog b550

Skriv gärna frågor om något saknas, och hjälp mig gärna såklart!