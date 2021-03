Dator i Norrland

Säljer datorn då jag gett PcVr en omgång men tyvär är det inget för mig.

AMD Ryzen 7 5800X 3.8 GHz 36MB

ASUS ROG STRIX B550-F GAMING

Gigabyte Geforce RTX 3070 8GB AORUS MASTER

Cpu, moderkort, gpu är nya ca 6 veckor gammla, kvitto samt garanti finns.

Resten är 1 år eller mer.

G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz CL14 Trident Z RGB

be quiet! Dark Rock 3 cpu kylare

be quiet! Silent Wings 3 120mm PWM x3

be quiet! Silent Wings 3 140mm PWM x2

be quiet! Pure Base 500 Svart

be quiet! Pure Power 11 600W CM

Samsung 960 EVO 500GB Läs 3 200 MB/sek // skriv 1 800 MB/sek

Datorn är byggd för att vara tyst och diskret så alla fläktar är valda med omsorg.

Ser helst att datorn hämtas på plats men förstår inte många bor här uppe i skellefteå.

Frakt borde gå lösa, eventuellt säljer jag allt utom låda och nätagg för enklare frakt.

Har sålt en hel del på Sweclockers och inte haft några bekymmer med nån.

Bud från 17500:-

