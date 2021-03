Orolig och okunnig grabb vill gärna byta nätaggregat men är det lämpligt?

Skrivet av s3ns3n: En splittad 8-pinkabel. Är det en PCI-E sladd med två stycken 8-pin huvuden för grafikortet vid ena änden och sedan en 8-pin huvud vid andra änden för nätaggregatet? Ursäkta men jag är inte så kunnig. Mvh Gå till inlägget

Exakt, en sida som går in i nätaggregatet och sedan 2st 8-pin i andra änden som ska in i grafikkortet. Det finns argument för varför man ska ha 2st 8-pinkontakter (två från nätaggregatet som går in i varsin port i grafikkortet) men jag vet inte exakt varför och det känns som en tämligen akademisk anledning för det funkar utmärkt att köra med en splittad.