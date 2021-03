Vilken räddningsmjukvara rekommenderas för halvkass HDD?

Har en smågammal WD Green 3GB (från typ 2014-15) som mest legat och gjort ingenting de senaste åren. Den innehåller en del grejer jag är nostalgisk för, men inget är väl egentligen sådär jättekritiskt.

Dock har den drabbats av odefinierade läsproblem, den fastnar på någon fil (hänt med 2 olika hittils) när man kopierar via vanliga explorer i windows och den vill sedan inte fortsätta. Den bara stoppar, och explorerfönstret slutar svara. Går inte ens att avbryta kopieringen, det har råhängt (står "avbryter", för evigt.)

Kör man diskkontroll via windows GUI hittar den ingenting fel såklart, CHKDSK från kommandotolken meddelar "the type of the file system is NTFS", hjälpsamt, och sedan stoppar den, kanske för att den misslyckade filkopieringen fortfarande ligger där och blockerar eller något sådant.

Så eftersom windows verkar vara helt kasst på att hantera felsituationer behöver jag något slags räddningsverktyg som kan gå in mer på djupet och som inte ger upp så lätt så fort patrull stöts på, men har ingen uppfattning om vad som finns eller vad som är bra. Söker man på nätet kan man ju hitta allt möjligt, men det kan ju vara vad som helst som rekommenderas - något som är halvkasst eller inte är något att ha alls, eller något ännu värre typ. Finns ju hur skumma sidor som helst som vill "hjälpa" folk...

Så vad bör man prova med? Känner mig ganska så tappad bakom en vagn, typ...

Tack på förhand!