Köpråd snabb IPS-skärm.

Skrivet av DawgWoof: Ja jag har sett den också. Jag har lite snöat in på att jag vill ha en curved. Men det kanske bara är dumt? Sitter du och spelar eller jobbar i långa perioder? Du upplever inte att det blir jobbigt efter ett tag att ha kolla på sidorna på en så stor skärm? Betraktningsvinkeln är inget problem?

Well, delvis har jag tyckt att den borde vara curved. Men jag tror det mer är en "nice to have" än "need to have". Jag har inte upplevt några praktiska problem med att den är platt. Och jag märker det mindre i spel än när jag jobbar, eftersom fokus på spel nästan alltid är i mitten av skärmen, medan jobb pågår över hela ytan.

Jobbar hemma 100% just nu, på just den skärmen. Och sen är det ju minst 10-15h spel i veckan utspritt över kväll o helg. Gräset är ju alltid grönare på andra sidan, men jag har inte hittat nån annan som skulle motivera mig att byta just nu.