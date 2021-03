Komponenter till serverbygge

Tjenare Sweclockers!

Ute efter en del komponenter till ett serverbygge, letar efter lite billigare prylar som typ instegsmodell first gen ryzen, skylake etc.

Delar jag är ute efter:

CPU, Mobo, 8/16gb RAM och Nätagg.

Behövs något skickas så betalar jag ju självklart frakten.

Hit me up with what you got!

