Felsökningsråd bequiet Pure power 8

Mitt nätagg verkar ha gett upp, har testat med två olika system och inget av dem startar med nätagget.

Testat med nätagget det fristående och får igång det genom att koppla ihop Power ON och jord (två hårddiskar som last). Spänningsnivåerna ser OK ut när jag mäter dem.

Har testat chassiswitchen och den funkar.

Har testat med att kortsluta Power ON-pinnarna på moderkortet med allt inkopplat utan framgång.

Nåt mer jag kan testa hemma innan jag beställer ett nytt nätagg?