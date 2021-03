Gamla Spelkartonger

Hyllrensning/städning. Skänker/Donerar alla lådor till någon som vill ha dem till dekoration, inredning eller allmän nostalgi. Hämta upp i Uppsala. ALLT eller inget.

ALLA spel skall räknas som registrerade och använda. CD i lådorna kan vara inkompletta.

TROLIGEN är 2 st spel för xbox360 fungerande, och ses som bonus.

Spel genom tiderna. Mycket nöje har man haft.

Men allt är ju digitala licenser nuförtiden.

Spelkartonger PC

Mass effect

Battlefield 2

Assassins Creed 2

Bioshock 2

Call of Duty Black Ops

Battlefield Bad Company 2

Battlefield 3

Call of Duty Modern Warfare

Assassins Creed Unity

Dragon Age Inquisition

Watch Dogs

Deus Ex Mankind divided

Alien Isolation

Alan wake

Call of Duty Modern Warfare 2

Battlefield 2 Special Forces

Far Cry

Half Life 2

Splinter Cell 1

Splinter Cell 2

Splinter Cell 3

World of WarCraft

World of WarCraft - Expansion 1

World of WarCraft - Expansion 2

Spellforce 2

Elder Scrolls 3 Morrowind

Escape from Monkey Island

Ghost Recon Advanced Warfighter

Pariah

Everquest 2

Guildwars

Unreal Tournament 2004

Civilization Chronicles + Cardgame

Spelkartonger Xbox360

Project Gotham Racing 3

Project Gotham Racing 4

