Byta C-disk

Jag har en PC med flera hårddiskar. Min SSD där C som är bootdrive och D som är windows återställningspartition, har blivit för liten.

Jag har en större SSD som idag håller endast partitionen F: Där har jag försökt att installera program för att hålla nere C: men nu går det inte längre.

Den större måste bli windows-partitionen. Jag vet att jag kan rensa den och klona in windows och boota windows från F: Men jag vill gärna ha kvar C: som bootdrive. Om jag klonar till F: och byter den fysiska platsen på diskarna, tror den att den större då är C:?

Och hur gör jag med Recovery Image D:?