Lenovo Legion 5 Pro eller Legion 7 (nya från 2021) eller invänta nyheter?

Skrivet av p1er: Tack för svar! Är ändå intresserad vad folk tycker, om man bortser från rabatten jag förhoppningsvis får, om folk tror det är värt några tusen extra för Legion 7?

Så undrar jag också om det är någon som tror att AMD:s kommande mobila GPU:er kommer vara konkurrerande i prestanda men även prisvärdhet? Ser för mig att ett RX 6800M kanske kan vara något kraftigare än ett 3070 men med något sämre Ray Tracing. Frågan är hur priset kommer bli och om de kanske kommer vara extra effektiva med tanke på att AMD då kan optimera deras CPU med egna GPU. Vad tror ni? Gå till inlägget

DLSS är väl extra relevant i mobil-GPU:er eftersom performance tenderar vara lägre och det saknas helt hos AMD. Sen är väl största problemet att AMD-GPU:er (såsom AMD-CPU:er någon generation innan) inte verkar hitta in i särskilt många premiummodeller och de flesta modellerna för året bör väl redan ha annonserats by now. Beror väl lite på hur länge du är redo att sitta och vänta på den "perfekta laptopen" för då lär du bli sittandes ett tag