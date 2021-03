Ebay konto avstängt efter 10 minuter

I somras skapade jag mitt första eBay-konto men kontot stängdes av nästan omedelbart utan anledning. Det enda jag han göra var att lägga en vara i kundvagnen och "Watchlist".

Jag har försökt att kontakta ebay ett par gånger och jag får alltid svaret:

" Thank you. In review, we see that our team made the difficult decision to part ways due to concerns with the activity on the account. There will be no appeals for this decision, unfortunately, and any further accounts found to be opened or used to get around this decision will also be suspended."

Har inte brytt mig så mycket sedan dess men nu skulle jag behöva ett konto på Ebay. Någon som varit med om detta tidigare eller vet hur man kan lösa det ?