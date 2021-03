Ny dator startar om med blue screens

Hej,

Jag har nyligen byggt ihop en egen dator och detta var första gången jag fullständigt bygger en egen datorn. Tidigare har jag enbart bytt enskilda delar.

Specs:

Operativsystem: Microsoft Windows 10 home och senaste drivrutinerna

Processor: AMD Ryzen 5 5600X 3.70 GHz

Processorkylare: AMD Standard

Moderkort: ASUS ROG STRIX B550-F Gaming

Minne: 2x 16 GB HyperX Fury DDR4 3600MHz

Grafikkort: ASUS GeForce GTX 760 DC2OC-2GD5 (6 år gammalt)

Hårddisk: WD Black SN750 1TB M.2 SSD

Samt två äldre WD 1TB HDD (4-6 år gamla)

Nätaggregat: EVGA 600B 600W (6 år gammalt)

Övrig kylning: 2x120mm insug och 1x120mm utblås i lådan

Temperaturer: Kommer ej över 70 Celsius.

Problemformulering:

Efter att jag installerade windows 10 (nyinstallation) på min delvis nybyggda dator på SSD:n, fungerade datorn i ca 3h innan datorn plötsligt började starta om sig när jag exempelvis använde google chrome, discord osv. Omstarterna varierade mellan helt svart skärm där datorn startar om sig. Samt "blue screens" med diverse felkoder. Jag tror att jag har fått samtliga blue screens som går att få.

Jag lyckades åtgärda de svarta omstarterna. Men blue screen kvarstår. Exempel på när blue screen kan uppstå är: titta på youtube, försöka starta spel (valheim, war on sea), allmänt scrolla runt i datorn. (Således finner jag inget sammanhang med vad krascherna beror på.) Ett annat problem är att program stängs av ibland. Ex: jag vill ändra ljudkälla i discord. När jag är i inställningar startar discord om, detta sker även när jag sitter i ett samtal i discord.

Vad jag har gjort:

Testat ramminnen genom windows minnesdiagnostik samt genom tredjepart program. (Inga fel)

Testat att enbart ha 1/2 ramminnen i moderkortet och testat båda. (Ingen skillnad)

Testat ha datorn igång för att utesluta nätaggregatet. (Får blue screen med olika felkoder ibland)

Läst andra trådar som har omstartsproblem. (Har ej funnit någon lösning)

Försökt ominstallera windows samt reparera windows. (Ibland ville inte windows reparera sig, jag har genomfört 1 ominstallation av windows)

Formaterat om alla hårddiskar.

Uppdaterat (vad jag tror) alla senaste drivrutiner.

Senaste felrapporterna från loggboken:

Med hänvisning till MEMORY.DMP:

For analysis of this file, run !analyze -v

nt!KeBugCheckEx:

fffff804`045f5c50 48894c2408 mov qword ptr [rsp+8],rcx ss:0018:fffffa80`77a0e310=000000000000003b

4: kd> !analyze -v

*******************************************************************************

* *

* Bugcheck Analysis *

* *

*******************************************************************************

SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION (3b)

An exception happened while executing a system service routine.

Arguments:

Arg1: 00000000c0000005, Exception code that caused the bugcheck

Arg2: fffff8040481aeec, Address of the instruction which caused the bugcheck

Arg3: fffffa8077a0ec10, Address of the context record for the exception that caused the bugcheck

Arg4: 0000000000000000, zero.

Debugging Details:

------------------

KEY_VALUES_STRING: 1

Key : Analysis.CPU.mSec

Value: 2077

Key : Analysis.DebugAnalysisManager

Value: Create

Key : Analysis.Elapsed.mSec

Value: 6038

Key : Analysis.Init.CPU.mSec

Value: 374

Key : Analysis.Init.Elapsed.mSec

Value: 35361

Key : Analysis.Memory.CommitPeak.Mb

Value: 76

Key : WER.OS.Branch

Value: vb_release

Key : WER.OS.Timestamp

Value: 2019-12-06T14:06:00Z

Key : WER.OS.Version

Value: 10.0.19041.1

BUGCHECK_CODE: 3b

BUGCHECK_P1: c0000005

BUGCHECK_P2: fffff8040481aeec

BUGCHECK_P3: fffffa8077a0ec10

BUGCHECK_P4: 0

CONTEXT: fffffa8077a0ec10 -- (.cxr 0xfffffa8077a0ec10)

rax=0000000001800000 rbx=ffffaf882127bd80 rcx=000000000000000e

rdx=0000000000000000 rsi=0000000000000004 rdi=ffffaf88216bc710

rip=fffff8040481aeec rsp=fffffa8077a0f610 rbp=0000000000000000

r8=ffffaf88207be0d0 r9=0000000000000004 r10=7ffffffffffffffc

r11=fffffa8077a0f688 r12=fffffa8077a0f790 r13=fffffa8077a0f750

r14=ffffaf881f270688 r15=0000000000000000

iopl=0 nv up ei pl nz na po nc

cs=0010 ss=0018 ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00050206

nt!CmpReportNotifyHelper+0xfc:

fffff804`0481aeec 8b4a08 mov ecx,dword ptr [rdx+8] ds:002b:00000000`00000008=????????

Resetting default scope

PROCESS_NAME: Registry

STACK_TEXT:

fffffa80`77a0f610 fffff804`0481ada1 : ffffaf88`216bc710 00000000`00000004 fffffa80`77a0f790 fffffa80`00000000 : nt!CmpReportNotifyHelper+0xfc

fffffa80`77a0f690 fffff804`048198c5 : 00000000`ffffffff fffffa80`77a0f7d0 00000000`00000000 ffffaf88`216bc710 : nt!CmpReportNotifyForKcbStack+0x45

fffffa80`77a0f6d0 fffff804`04819228 : 0000007f`00000001 fffffa80`77a0f960 00000000`00000000 fffffa80`77a0f901 : nt!CmSetValueKey+0x3e5

fffffa80`77a0f870 fffff804`046075b8 : 00000000`00000000 00000000`00000001 0000007f`4edff290 fffffa80`77a0fb40 : nt!NtSetValueKey+0x648

fffffa80`77a0fa50 00007ffb`f5c0d804 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x28

0000007f`4edff1a8 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x00007ffb`f5c0d804

SYMBOL_NAME: nt!CmpReportNotifyHelper+fc

MODULE_NAME: nt

IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe

STACK_COMMAND: .cxr 0xfffffa8077a0ec10 ; kb

BUCKET_ID_FUNC_OFFSET: fc

FAILURE_BUCKET_ID: 0x3B_c0000005_nt!CmpReportNotifyHelper

OS_VERSION: 10.0.19041.1

BUILDLAB_STR: vb_release

OSPLATFORM_TYPE: x64

OSNAME: Windows 10

FAILURE_ID_HASH: {4c488f7e-349e-437d-f688-7a5338bf648e}

Followup: MachineOwner

---------

Jag vet inte riktigt vad mer jag kan göra för att försöka lösa detta och skriver till er i hopp om nya idéer och hjälp.

Vänligen,

Anton.