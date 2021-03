INET Köpråd 30-35k

Rtx3070 + bra mobo+ lite lull lull, och du hamnar på 16-18k,+ kan slänga in en grym skärm för mellan 5-12k med.

Kan maxa allt på Ultra, och har nog best high end "bang for the buck"..

Mer värt att byta dator om 2-3 år igen då skiten lagt sig, än att punga ut 30-35k för en dator om du inte behöver ha den för arbetet.. Vinsten du gör för att gå upp till rtx 3080 eller rtx 3090 är bara inte värt det.

Samma sak med cpu. sådan liten skillnad i fps från mellan segmentet till dom dyraste så..