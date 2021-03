Windows ändrar till vänsterhänt mus

Skrivet av MinkN73: Hej! Har det smått irriterande problemet att Windows ställer in min mus som vänsterhänt varje gång jag startar om datorn. Någon som har varit med om detta och har en lösning på problemet? Gå till inlägget

Hva er det for en mus? Det kan være en konflikt mellom drivrutiner til musen og Windows. For å kunne gi noe ordentlig svar trenger vi her på Sweclocker litt mer informasjon enn at musen kun stiller seg inn til bruk for venstre hånd.

Hvilken versjon av Windows kjører du? Bruke WINVER i Windows Start søkfeltet til å vise windows versjon og build. Hva er det for drivrutiner og har de blitt oppdatert (også her ville det hjelpe å vite versjon av drivrutiner).

Akkurat nå vet vi ikke ens hvordan musen er koblet mellom datamaskin og mus. Er det kabel (USB eller den eldre PS/2 [DIN-6]) eller trådløs (wifi, bluetooth eller noen annen trådløs teknologi)?

Kan du trekke ut kabel (dersom musen er koblet med kabel) og sette tilbake den for å få musen til å bruke innstillinger for høyre hånden i stedet eller vil den fortsatt bare være oppsett for venstre hånd?

Et annet sted det kan være nødvendig å sjekke er dersom BIOS/UEFI har noen innstilling der vender på musens oppsett eller dersom det er en gaming mus med mulighet til å lagre profiler på musen der gjør at den kanskje beholder venstre istedet for høyre oppsett, dersom det er blitt lagret slik i profilen.