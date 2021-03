Playstation 4 Pro Last of Us 2 Limited Edition

Tjenare,

Funderar på att göra mig av med min kära limiterade PS4 Pro Last of Us 2 Edition då den endast ligger i sin kartong i garderoben och mitt gitarrkonto känns lite tomt, haha.

Konsolen införskaffades från MediaMarkt 2020-06-26 och användes endast fram till 2020-11-19 när jag fick mitt PS5. Så den är i väldigt bra skick med alla tillbehör så som kartong, kontroller, manualer, headset, HDMI och strömsladd. Tom alla plastpåsar och plastfickor om det är viktigt. Det enda som INTE följer med är spelet Last of Us 2.

Kontrollen har endast använts 2-3 gånger av min flickvän som extrakontroller när vi spelat partyspel.

Jag ser helst att konsolen hämtas upp hos mig i Majorna, Göteborg, men självklart går den även att skicka mot fraktkostnad (gissningsvis runt hundringen).

Jag kör ingen budgivning, utan om intresse finns så är det bara att slänga iväg ett PM till mig med ett bud.

Jag sätter riktpris på 4000 kr, men är självklart öppen för bud. Jag är inte omöjlig. Det värsta som kan komma tillbaka är ett nej!

Ha en fortsatt fin kväll!

Mvh Alexander

