Tre Xbox i hushållet. Hur gör jag med game sharing?

Jag har precis fått igång min nya Series X plus min sons Xbox One så vi båda kan spela och han har tillgång till alla mina saker inklusive Xbox Live.

Men vi har en till Xbox One som han vill ha hos sin mamma så han kan spela när han är där.

Går det?

Xboxen han har hos mig är Hemma-xbox vilket krävs för att han ska komma åt mina saker.

Men han kan ju inte ställa in den andra Xboxen dom Hemma också?

Går det att lösa på något vis eller måste jag köpa fler Xbox Live plus alla spel?