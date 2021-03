WD MyCloud PRO PR4100 - kan inte öppna privata mappar

Hej,

Hoppas att ni kan hjälpa mig

Jag har problem med att få access til folders som inte är "public".

Jag har en WD MyCloud PRO PR4100 som är ansluten til min router via nätverskabel. Jag ansluter till NASen via explorer (windows) eller finder (mac) med mitt användarnamn og lösenord. Jag kan se alla mappar som är tillgängliga, men jag kan inte öppna mappar som är privata. Jag har gett mig själv Read & Write access genom MyClouds programvara. Om jag gör samma mapp som jag inte kunde öppna "public", kan jag öppna den och läsa och skriva.

POP-UP (när jag försöker öppna en privat folder:

\\MYCLOUDPR4100\*folder* is not accessible. You might not have permission to use this network resource. Contact the adminsitrator of this server to find out if you have access permissions.

Multiple connections to a server or shared resource by the same user, using more than one user name are not allowed. Disconnect all previous connections to the server or shared resource and try again.