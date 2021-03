Uppgradera eller börja om?

Min gamla märr börjar kännas just som en....gammal märr. Efter lite turer med bättre GPU i någon förhoppning att min klockade 1600 skulle duga, så får jag väl inse mig lite naiv. Har idag sålt av det bättre kortet och kör ett nödkort (1050ti) i väntan på bättre tider för grafikkortsutbudet.

Men jag måste nog börja tänka på resten med, för även de andra delarna i min märr börjar kännas lite "off" i fråga om dagens standard.

Skulle ni bara byta ut vissa delar eller skulle ni börja från scratch med helt nya prylar som kanske är mer fundamentala för ett bättre bygge? Kom gärna med åsikter!

B450-F (hört att detta egentligen är ett budget mobo)

Ryzen 1600 (klockat till 3.8 men känns verkligen som jag pressar till ma

Samsung 860 EVO, 512Gb (SATA-ansluten SSD känns väl också lite mossigt?)

2 x 8 Ballistix Sport AT eller liknande, 3000mhz (är väl budget detta med, hög svarstid)

Kylning: Pure Rock! Be quiet (ver. 1)

Chassie: Define C av Fractal D.

60hz dell u2414H, Full HD (börjar kännas väldigt mossig)

Tar gärna ett steg upp till i vart fall 1440 och betydligt bättre prestanda. Jag KAN dock vara orättvis mot mitt system, då jag försöker få saker att funka bättre i FS2020 exvis. Men då antar jag att jag får köra över vad jag egentligen behöver, pga hur mycket det spelet kräver? Men vill även kunna klippa lite film osv, jobba med bilder... känns på gränsen även där...verkar som systemet liksom laggar när jag ska justera bilder mm.

Vad är en lagom uppdatering, eller ska jag gå för helt nytt?