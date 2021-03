Xbox Series X, Warzone och gears of war ultimate, Mus och tangentbord

Hej alla!

Jag har gått i tankarna mellan att spaffa PS5 eller XSX, och har valt att iaf prova xboxen.

Frågorna kommer kretsa kring warzone och gears of war ultimate.

Min setup:

XSX

skärm - Samsung odyssey g7 (1440p, 120hz)

Mus - Logitech G703, polling rate 1000, 800 dpi.

Tangentbord - Fnatic gear rush

För warzone använder jag mus och tangentbord när jag spelar.

I själva spelet så funkar det faktiskt riktigt bra, men några saker har jag märkt som jag gärna vill ha svar/hjälp med:

1)

I menyer, i kartor etc, så blir musen typ laggig, så fort jag hoppar ut ur kartan eller menyn och in i spelet igen så funkar det bra igen, går detta att åtgärda? är det samma problem med PS5 när ni använder M&T?

Jag märker också att om jag strafear samtidigt som jag siktar runt med musen så är det inte lika smooth som om jag står still eller går rakt fram, går detta att åtgärda?

Om dessa problem ej finns på PS5 så är tanken att byta ut konsolen

2)

Nästa spel, Gears of war remaken, så märker jag att bilden skiftar mellan att bli skarp och blurrig, nästan sekundsvis,

typ som att den skiftar mellan 1080p och 1440p. om jag ändrar upplösningen i konsolen till 1080p så försvinner problemet, men lämnar mig förstås med en oskarp bild. Vet någon en lösning på detta?

Tack på förhand!