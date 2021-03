Asus WiFi kopplar ifrån hela tiden

Hej, har ganska länge kört med 4st Asus-routrar i AiMesh. 2st RT-AX92U och 2st RT-AC67U, alla sammankopplade via nätverkskabel.

Har de senaste dagarna märkt att Wifi kopplar ifrån ungefär var 10:e minut, väldigt störande. Telefoner och TV mm tappar internetanslutningen helt, och sedan hoppar det igång igen efter nån minut. Och så håller det på. De saker som är anslutna via kabel verkar fungera bra under tiden.

Har startat om allt, är väl inte jättesugen på att köra en reset och göra om all konfigurering.

Har varit såhär tidigare i perioder men sedan "löser" det sig efter nån vecka och rullar på fint i några månader, sen samma sak igen.

Antal anslutna klienter är typ 15+10+5+5 fördelat på router+AP:s. Memory usage ligger konstant över 95% på routern, kan det vara det?

>480mb / 512mb

Läste om det och det lät som det skulle kunna vara normalt?

Var börjar man felsöka?