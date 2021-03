Nvidia Geforce RTX 3080 Ti samt 3070 Ti väntas under andra kvartalet

Jensen:

Hur gör vi för att lyckas kränga våra grafikkort för ännu mer pengar?

Nvidias marknadschef:

Enkelt. Vi släpper en svindyr Ti-version av korten. Folk betalar ju lätt 25 procent mer för dem.

Jensen:

Lysande idé!

The way it's meant to be played – in my pocket... he, he, he.