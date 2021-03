Bör jag köpa nytt eller uppgradera?

Hej!

Har en dator från 2011.

Specs:

Name NVIDIA GeForce GTX 670

OS Name Microsoft Windows 10 Pro

Version 10.0.19041 Build 19041

Other OS Description Not Available

OS Manufacturer Microsoft Corporation

System Name AUX7-PC

System Manufacturer System manufacturer

System Model System Product Name

System Type x64-based PC

System SKU SKU

Processor Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @ 3.50GHz, 3501 Mhz, 4 Core(s), 8 Logical Processor(s)

BIOS Version/Date American Megatrends Inc. 1106, 2012-07-27

SMBIOS Version 2.7

Embedded Controller Version 255.255

BIOS Mode Legacy

BaseBoard Manufacturer ASUSTeK COMPUTER INC.

BaseBoard Product P8Z77-V LX

BaseBoard Version Rev X.0x

Platform Role Desktop

Installed Physical Memory (RAM) 16,0 GB Kingston

Bör jag uppgradera eller köpa ny?

Vill köra Valheim på snyggaste och witcher 3 utan problem

Bara uppgradera grafikkortet kanske?

Tacksam för svar!

Mvh Sebastian