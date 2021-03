Hej!

Har hållit på med Python lite on off, men skulle vilja bli lite mer seriös och lära mig grunden på ett bra sätt. Tänkte vara kul i lära känna lika sinnade. Därför undrar jag om ni vet några discord kanaler med focus på programmering? Håller på själv med Python, men en kompis är mer inne i C# osv.

Några tips?

Tack på förhand!