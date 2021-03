Powercolor läcker Radeon RX 6700 – med 6 GB minne

Skrivet av bopp: Ett 6 GB-kort kommer ju aldrig att bli aktuellt att köpa i den förväntade prisklassen... Känns dessutom konstigt och ologiskt när AMD slår på trumman för storebror 6700XT med 12 GB (kontra 8 GB-korten i RTX-serien) för att poängtera att fler spel lätt kommer upp i över 8 GB i 1440p:

Call of Duty: Black Ops - Cold War, DX 12, Ultra High Texture Pack: 11.1 GB

Dirt 5, DX 12, Ultra High Settings: 9.5 GB

Horizon Zero Dawn, DX 12 Ultimate Settings: 10.4 GB

Red Dead Redemption 2, Vulkan, Ultra: 9.4 GB Sweclockers själva konstaterar att Cyberpunk 2077 drar över 9 GB i Cinematicläget i 1440p även med DLSS på (i Native redan i 1080p):

Digital Foundry konstaterar att Doom Eternal i deras testsvit påverkar RTX-korten med bara 8 GB mer än 6700 XT med 12 GB: Slutsats: Vem köper grafikkort med 6 GB idag? Det blir ju svårsålt. Skulle vara om Powercolor själva hittar på en variant som de hoppas lyckas kränga.

Det som saknas är en konsekvensanalys av vad som faktiskt händer när man har för lite VRAM på grafikkortet. Om det lastas in en bunt grejer in i VRAM som ändå inte regelbundet behövs så gör det inget om hela VRAM:et används för spelprestandan. Att behöva swappa in några enstaka objekt då och då från RAM in till VRAM behöver inte påverka prestandan jättemycket, beroende på vad det är för spel och hur det är uppbyggt. Att titta på "allokerat VRAM" är alltså inte riktigt hela sanningen. (Skulle dessutom gissa att PCIe 4.0 gör en del nytta i ett sådant scenario, genom att det i så fall är snabbare att överföra data mellan VRAM och RAM.)

Kompletterar man med en titt på Steam Hardware Survey för februari 2021 så framgår det också att 67,5% av marknaden har 6 GB eller mindre. De som tillverkar spel kommer nog förhålla sig till dessa siffror när de gör nya spel, för att se till att spelen är spelbara även på kort med lägre mängder VRAM, om inte annat med lägen med lägre texturupplösning.

För den som vill köpa ett grafikkort som klarar av att köra moderna spel är alltså inte ett 6 GB-kort otänkbart, i alla fall inte till korrekt pris.

Oavsett så kommer detta kort att sälja slut på en gång, oavsett pris och specifikationer i dagens marknad.