Godkväll

Inte installerat om ett windows sen skivor och diskläsare fanns..

Har vid varje uppstart av datorn hänt att när windows startar så kommer det fram harddrive C scanning and reparing under någon vecka nu sen är allt klart och det flyter på som vanligt.

Märkte idag satt och spelade och spelet bara stängdes av och stod att spelfiler bör verifieras.

Skulle då göra så då i ens spelbiblotek i steam så visar det att inga spel finns installerade.

Ser då att min spelhårddisk F fattas.

Startar om datorn allt fungerar igen

Men speldisken är enhet F men det är ju alltid C enheten som windows och alla program enbart är på som i stort sätt alltid vid varje uppstart vid datorn.

F enheten har jag enbart alla spel installerade på.

F disken är bara något år gammal men C disken en ssd 128 gb har nog 10 år på nacken typ i runda slängar.

Måste väl vara den som verkar börja strula?

Någon som har några tips?

Varit med om detta själva?

Verkar väl som disk C har gjort sitt kanske?

Hur gör man en säkerhetskopiering/spara windows 10 för att kunda installera om det på en ny hårddisk så allt fungerar som det ska så att säga?

får det plats på en 16 gb usbsticka?

Har en till splitter ny ssd disk liggandes som jag ej använt ännu.

Lika bra att koppla in den direkt istället?

Men hur gör man för att spara/säkerhetskopiera över hela windows 10 så man bara kan flytta över det till den nya ssd disken och installera det så man är komplett och redo igen?

MVH