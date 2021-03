Söker titel på ett gammalt skateboard spel, ca 90 tal

Tjolahopp!

Jag blir snart galen, kan verkligen inte komma på vad mitt gamla favoritspel heter.

Ledtrådar; skateboard, 2d, extremt dålig grafik (kändes som allt var skapat i paint). Spelet rymdes på en diskett.

Vill minnas att man kunde skejta in på en skola och göra en ollie på lärarens huvud så han dog/skadade sig. Vi snackar streckgubbe-grafik 😅

Var väl runt 98-99 jag spelade detta som mest.

Skate or die är det inte iallafall, grafiken påminner dock om det. Just scenariot med läraren är något som inte finns med i nån av skate or die- gameplay på tuben.

Nån som känner igen spelet? Vore er evigt tacksam