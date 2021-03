Smarta hus och allt vad det innebär Del:4

Detta är 4 delen om Huset, här tänker jag ta upp nätverk, Kameror , Media

Från början tänkte jag dra hela historia men insåg ganska fort att det är rätt ointressant, så det blir en kort beskrivning för varje varför jag valde just den typ/enheten.

Jag har ett

förflutet inom säkerhetsbranschen med allt från bevakning till personskydd så när det gäller kamera delen kan det blivit lite överdrivet å andra sidan gillar både frugan och ungarna att det går se vad som händer. (alla i familjen kan styra kamerorna via sina telefoner)

Planering:

När vi ritade huset så passade vi på att rita in "media" luckor på 5 ställen som går till "serverrummet"

dessa knyts samman av ett 50mm rör, (skulle jag gjort det idag skulle jag kört dubbla rör).

Till dessa luckor kommer det mindre flex-slang i storlekar 16mm och 20mm dessa går till dom olika rummen tex för nätverk till tex datorer, kameror, eller tv osv

Nu i efterhand är jag väldigt glad att vi gjorde på detta sätt då det är väldigt lätt att byta ut kabel när det behövts tex körde vi från början Lexcom cat6 kabel,uttag och patchpaneler, men det var aldrig riktigt bra, keystone uttagen satt inte jätte bra och det blev lätt glapp. på denna tiden hade jag dille på att testa olika nätverks saker så det blev mycket i och ur pluggande, skulle jag använt dom mer normalt skulle jag förmodligen inte fått problemet med glapp

När vi byter ut denna till cat6a stp från kjell visade det sig att kjells kabel inte klarar spec (dom var ute med tekniker och verifierade att den inte klarar vad spec sa och var korrekt installerad) sedan visade det sig att dom inte kunde ta fram en kabel som klarar 10gbit, det blev även överslag i den vid användning av PoE på mer än 10meter (teknikerns ord som var ute och mätte)

Så det slutade med att dom betalade tillbaka pengar och gav mig ett presentkort på några hundra.

Nätverk:

Numera körs mest utrustning från tyska profipatch dvs uttag, kabel och patchboxar är cat6a stp 500mhz, sedan bytet till detta har det fungerat bra att få stabil hastigheter på 10gig via koppar. men fortfarande det är koppar, det krävs inte jätte mycket för att få dålig kontakt.

Router:

Från början kördes vanliga "hemroutrar" men även att jag alltid valde premium modellerna gick det inte att få dom stabila, vågar inte ens tänka på alla modeller jag testade, jag har rätt mycket saker och mycket trafik då jag hostar en del servrar för tävlingar och föreningar, asus,dlink,netgear osv, alla var ostabila och det var svårt att få en bra trådlös täckning även med flera ap.

Tillslut byggde jag en pfsense burk, då blev det stabilt för kabel anslutna enheter men trådlöst var fortfarande inte bra.

Fördelen med pfsense var att jag kunde sätta ett större antal dubbelportade 10gig nic i denna och använda denna som switch så jag inte behövde direkt ansluta mellan datorer-server för att överföra filer snabbt, detta funkade dock inte superbra jämfört med tidigare lösning.

Runt samma tid letade jag frenetiskt efter någon som kunde dra in fiber till mig,

(detta är dock en egen historia och inget jag behöver ta här)

När jag väl fått tag i en leverantör som skulle dra en dedikerad lina till mig står jag lyssnar på dom i samband med att dom planerar hur dom ska gräva upp vägen och borra genom huvudleden osv, då hör jag att dom talar om ett nyare märke som heter ubiquiti, dom har en ny serie som kalls unifi med väldigt bra Ap, hmm det kanske man skulle testa.

Jag beställde 2 ap och valde att även testa en av deras router,

Det blev 2st uap pro och en usg pro, deras stora switch var dock väldigt dyra och hade en del klagomål på sig så det fick bli en 50portad PoE switch från cisco istället.

För att fortfarande ha 10gig mellan vissa datorer och server satte jag helt enkelt in fler kort i ena servern samt kort med dubbla utgångar i varje dator som behövde kunna skicka filer snabbt.

Nu funkade både trådat och trådlöst mycket bra, fibern gick att köra direkt till usg pro så jag slapp använda konvertern.

Anledningen till att jag ville slippa konvertern var att det kan bli väldigt värmt där servarna står och media/fiberkonverter gillar tydligen inte detta då jag dödade ett par på mycket kort tid.

Usg Pro har jag sedan behållit då den är väldigt stabilt (behöver aldrig startas om förutom vid ny firmware, Ap har bytts ett par gånger, först till Ac pro och sedan till 2 unifi HD.

Man säger att det inte borde märkas någon skillnad mellan HD och pro men för mig är det en jätte skillnad framför allt på svarstiden, detta har förmodligen med att göra hur mycket saker man har på nätverket, bara trådlöst har jag nog 60+ enheter.

Tanken har varit att uppgradera usg pro till udm pro men det har varit så mycket problem med den att jag kommer vänta på den nya usg som är i beta nu i USA.

Fortfarande gnagde 10gig via switch i bakhuvudet, unifi släppte en 10 gig switch men den är dyr och har fått rätt mycket klagomål,

Jag hörde då talas om mikrotik,

dom släppte en riktigt billig liten switch med 10gig via sfp, hmm man kanske skulle dra fiber hemma till vissa saker. hur många datorer behöver egentligen köra 10gig? svaret var 1dator samt huvud server, dom andra användes inte till stora filer mer än någon gång i halvåret så dom kunde få fortsätta använda koppar.

jag köpte en av dessa små switchar med 5 portar 4st sfp 10gig, och ansluter router, 50p switchen, huvud server och min huvuddator till detta via, jag måste säga att jag är lite imponerad att denna lilla switch verkligen ger 10gig och dessutom stabilt.

Skulle jag vetat hur "smidigt" det är med fiber skulle jag absolut kört det i hela huset i stället för kopparkabel och monterat en fsp-rj45 adapter på varje uttag i istället.

(har dock hört en del problem med detta gällnade värme som blir av konvertern)

Jag är väldigt sugen på att framåt dra fiber till media luckorna med en liten switch i varje i stället för en patchpanel, för enheter som inte stödjer sfp tänker jag man kör en sfp-rj45 konverter.

Enda nackdelen med sfp som jag ser det är förlusten av PoE tex för att driva switchen samt enkelheten att kapa en kabel och kontakta om. funderar på om det går få tag i en liten switch som har 10gig sfp+ in och sedan vanliga rj45 med poe ut, Jag har bara sett detta på större switchar, skulle gärna vilja se det på billig 2-8 portar.

fiberkabel och sfp köper jag från fs.com

går att får exakt längd man vill ha utan att bli ruinerad.

Media.

Jag är ett stort fan av Emby media server, tidigare körde jag plex,subsonic,madsonic,xbmc osv

Fördelen som jag ser med Emby är dels finns dom på minst lika mycket enheter som plex gör, det tar mindre resurser än plex och kan direkt spela fler format utan att koda om,

(är dock något år sedan jag jämförde nu så Plex kan ha blivit bättre)

Emby stödjer även transkodning via gpu, sedan gillar jag att man kan använda deras app med väldigt många enheter och personer utan att det kostar något mer om man kör premium. tex skriver dom att det ska gälla för 15 personer, men jag har haft ett par 100 enheter där ingen fått betala för appen tex när jag lagt ut matcher från tävlingar.

största anledningen för mig att välja Emby var dock att jag kunde välja att hantera användare helt lokalt, dvs det behövs ingen online tjänst eller konto, användaren behöver inte registrera sig någonstans, det går dock göra om man tycker det är smidigare.

(jag tror plex har börjat med något likande, eller kanske bara är lokalt?)

Jag rekomederar verkligen att man testar Emby om man inte har gjort det, den klarar så mycket mer än bara film, du kan använda den till filer och backupp,music,tv. den har inbyggd media hanterare för att hämta meta data osv

Mediaspelare för tv:

Jag har en tråd här på forumet gällande detta. (det har dock inte hänt så mycket senaste året) jag hade dille på att testa media spelare under ett par års tid. men dagens media spelare är så pass bra att det är svårt att motivera fortsatta tester på den nivån.

https://www.sweclockers.com/forum/trad/1516420-genomgang-av-m...

Mina favorit spelare för vardagsrummet idag är: Shield, Mi box s eller jetstream, alla fixar 4k men tex mibox s rekommendera jag att man använder en usb till rj45, särskilt om den ska användas för iptv.

Alla hubbarna har en inbyggd chromecast (ultra om jag inte minns fel)

för att slå på tv,sterio,dvd osv i dom olika rummen och ställa dom på rätt ingång, tex för att se en bluray så används röststyrning med 2st logitech hubbar, tex "computer turn on livingroom tv" eller turn on "familyroom dvd" dessa två styr även ac som sitter i dom rummen.

däremot används fortfarande fjärrkontrollen för tex media boxen när man ska bläddra efter det man vill se på. Jag testade att köra detta med röststyrning under en mycket kort tid men jag tyckte det fungerade väldigt dåligt och var omständligt jämfört med fjärrkontrollen.

Kamera och övervakning.

Tidigare körde jag uteslutande hikvision men dom senaste åren har jag testat en hel del olika märken, med allt från budget kameror för någon hundralapp till ptz kameror för väldigt höga summor.

Innan jag gick över till en ren nvr körde jag bluiris ett par år, sedan motion Eye i ha och även tinycam pro på en Shield, jag testade även att direkt inkludera kamerorna mot ha under något års tid men HA är inte gjort för att vara en nvr så det blir lite begränsat vad som gå att göra jämfört med en ren nvr, däremot är det väldigt smidigt att inkludera en stream från kamerorna till ha och använda med tex glance card med enheter på,

man ser då en bild av vad som händer och kan styra belysning ,sirener osv samtidigt.

För mig så är helt klart en ren nvr det som varit minst struligt och väldigt smidigt att ställa in.

idag kör jag många imou kameror (är dahuas budget märke), ett par vanliga dahua kameror och 2 st custome byggda ptz kameror baserade på hikvision. jag har ännu inte hunnit montera alla kameror efter bytet från hikevision, totalt blir det 15 kameror och en dahua ringklocka. detta körs mot en dahua NVR5216-16P-I som är en Ai nvr.

ett par tips om du ska köpa och montera kameror,

försök alltid använda kabel, wlan kameror blir inte stabilt, särskilt inte högupplöst eller om du ska streama 24/7 till HA tex på en tablett. obs när jag säger stabil menar jag att det verkligen är uppe 24/7 har man inte det kravet kan det funka med wlan kameror.

Stirra dig inte blind på megapixlar, tex en med 8 megapixlar kan ge en mycket sämre bild än en kamera med 2 megapixlar. sedan har många problemet att med så hög upplösning så kommer du råka ut för problem med klar bild vid rörelse, eller att kameran ghostar dvs du ser inget, och ju mer pixlar desto mer ljus behöver kameran, så för övervakning föredrar jag 2/4mp behöver jag se längre bort är zoom eller en annan lins bättre enlig min erfarenhet, sedan finns det många som älskar högupplöst men då är frågan hur många kameror har dom och hur ser bilden ut på natten, kan du se ansiktet tydligt när denna rör sig? man ska tänka på en annan sak med upplösningen dvs bandbredden, vad klarar din nvr? dom flesta är väldigt begränsade på mängden data dom klarar hantera,

tex fick jag välja 5 serien i stället för 4 serien även att jag kör 1080p på dom flesta kamerorna hemma då inte 4 serien fixar det antalet kameror i 1080p jag använder.

Så varför ska man välja en Nvr med Ai? tidigare kunde jag knappt inte använda rörelse larm då minsta sak triggade, ett löv blåste förbi, katten som sprang, eller det som jäklas med alla kameror, solen mm även om många av kamerorna idag säger att dom ska ha funktion att bara larma vid människa blir det ändå rätt mycket falsklarm tex när det snöar eller regnar kraftigt, med Ai så har jag inte haft något falsklarm än (ta i trä), tidigare blev man offer för Cry Wolf, dvs det larmade så ofta att man slutade titta vad som triggat.

Men tex i en lokal funkar dessa kameror rätt bra utan en ai nvr tex kör vi ett par neos som kanske ger ett 10tal falsklarm i månaden så det är ju hanterbart, då är det oftast en fluga eller något annat kryp som triggat.

med Ai nvr kan jag nu få det att särskilja så det inte larmar på vissa kameror för en människa men det larmar för en katt och tvär om, dvs vår kattkamera som vi kallar den. eller att den larmar för vissa bilar men inte för våra osv.

Efter integrerat nvr mot HA via Onvif så kommer sensorerna upp för kameran, detta gör det väldigt enkelt att använda dom som sensorer för olika scener, tex när katten vill in så tänds belysningen på altanen och en lampa i sovrummet tänder. men det sker bara om katten vill in dvs det triggar inte när han går ut den vägen eller om en människa är vid den kameran.

Det går även lägga in foton på dom som ska ha tillgång till området eller tex trigga en scen så när någon av ungarna kommer hem så känns dom igen och dörren låser upp, vissa lampor tänder och dom kan få eventuella meddelande spelat på tablet i hallen.

Det gå ha upp till 30 olika personer inlagda.

perfekt när svärmor kommer, lås och släck och slå på sprinklern nä skämtar bara, min svärmor är väldigt snäll, men man skulle kunna göra det om man vill.

jag har ännu inte hunnit leka så mycket med detta då jag vill få klart byte av kamerorna först och är för tillfället djupt inne i tester med olika kontrollers för z-wave.

Andra fördelar är att man kan tex sammankoppla så dom jobbar ihop och lämnar över till nästa kamera,

tex triggar kameran på uppfarten vid tomtgräns så skiftar en av ptz kamerorna bevaknings område och trackar objektet fram till dörren där tar två andra kameror över.

Så för min situation tycker jag det varit bättre att man köper billigare kameror och lägg fokuset på nvr i stället, särskilt vid många kameror tex kostar imou 2-300kr från Dahua på Aliexpress, detta är då med PoE och väldigt bra bildkvalité för både natt och dag.

Något att tänka på dock, imou låter dig bara spara 7 dagar om du kör dom utan nvr, tex om du kör minnes kort i dom eller använder deras cloud tjänst.

Jag är rätt säker på att dom inte hade denna begränsning med minnes kort tidigare (kan ha fel) något annat att tänka på är att vara väldigt noga med vilken kamera man köper från imou, det skiljer mycket mellan funktionerna, tex poe kamerona har oftast inte minnes kort eller trådlöst, medans dom som har minnes kort oftast helt saknar kabel anslutning (finns undantag) särskilt på Aliexpress kan det vara väldigt luddigt vad som gäller, många saknar även ett interface för webbläsare och ställs in via en app i stället osv.

