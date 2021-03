Ny (färdigbyggd) dator, ca 10k. Två alternativ

Hejsan!

Har efter många års uppehåll från pc-gameande till slut tröttnat på att försöka lira sniper på playstation... Därför söker jag nu en stationär dator i rimlig pris-/prestandaklass. Då jag helt ärligt inte riktigt orkar bygga själv (som jag gjorde back in the days), har jag kollat på en färdigbyggd Lenovo Legion T5 som jag tyckte verkade schysst sett till pris/komponenter. När jag stod i NetOnNets lagerbutik såg jag dock en Medion Erazer Engineer X10 bredvid för 500 sek extra. Skillnaden mellan dessa verkar ändå i mina (oinsatta) ögon vara rätt stor, 2060 vs 2070 super, intel- vs amd-processor etc.

Som sagt så har jag varit borta från pc-världen i ett antal år, så alla tankar och förslag ni mer kunniga har är välkomna!

Nu till frågan. Vilken av dessa skulle ni rekommendera, eller finns det rentav någon annan lämplig dator i liknande prisklass som är ett bättre alternativ?

Då jag inte alls vet hur mycket spel det faktiskt kommer bli (sambo, hund, jobb, träning) så känner jag att 10-12 k får vara maxpris. Skärm, tangentbord och mus har jag sedan tidigare.

Det jag vet som jag kommer spela är Warzone, dota2 och civilization 6. Sen blir det säkert lite gtav, witcher 3, på sikt cyberpunk osv. Jag har inga krav att lira något på max, men jag vill ändå att burken ska hänga med hyggligt i några år. Sitter också via jobbet med en del tunga excel-ark och sysslar rekreationellt med photoshop. Mitt största minus med Medion-burken är all belysning, glassidan osv. Egentligen hade jag velat ha ett extremt basic svart chassi, men ifall prestandan är att föredra så är det klart att jag kan tänka mig stå ut med lite rgb!

Tack på förhand och go kväll!