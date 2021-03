Jag har aldrig haft problem med min:

Linksys

EA9500 Tri-Band AC5400 Smart Router

Tills nu.

Jag har köpt de nya nanoleaf shapes, och hur jag än ställer in routern enl. instruktioner osv kan jag verkligen inte få den att ansluta till mitt nätverk.

Jag har sedan tidigare Nanoleaf panels 2 olika anslutna, jag har Philips hue anslutet, Sonos högtalare. Samt ett par kablade datorer. Jag sitter på 1000/1000 fiber nät och vill givetvis får ut så mycket som möjligt av detta. Men jag vill kunna ansluta mina smart device,s i detta fall de nya nanoleafs.

Jag trodde för en sekund att problemet var att jag fått en felaktig kontroller. Så jag beställde ytterligare ett nytt kit, mne inte heller detta fungerar. Jag kan inte ansluta vare sig jag använde min samsung lur eller min iphone.

Jag har givetvis varit i kontakt med världen absolut SÄMSTA support någonsin. Nanoleafs egna och de har efter 2 mail slutat svara på mina freågor och gått helt off grid.....

Så min fundering är kanske är det min router som börjar spöka och jag behöver en ny, och isf. Vilken skall man köpa som är likvärdig eller bättre än den jag har som idag finns på marknaden? Gärna som inte kommer ha några problem att ansluta smarta enheter via 2,4 och 5ghz. tilläggas bör är att minst två av datorerna i hemmet dessutom gfår via wifi och behöver en stabil och bra signal. Vilket inte är några problem idag.